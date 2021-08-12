Memur maaş zammı belli oldu mu? Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

700 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Dün açıklanan kamu zammının ardından memur maaş zammı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar oldu 2021? Yeni memur zammı 2022 ne kadar olacak? Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

Memur maaş zammı ne kadar oldu 2021? Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar oldu 2021? Yeni memur zammı 2022 ne kadar olacak? Memur zammı 2022 ne kadar olacak? Memur zammı ne zaman belli olur? İşte detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Hükümet memurlar için zamn teklifini sundu. 2022'nin ilk 6 ayı %5+enflasyon farkı, ikinci altı için %6+enflasyon farkı oranında zam teklif etti.