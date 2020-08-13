Memur izin dönüşü pozitif çıktı, Tapu Müdürlüğü'nde işlemler durdu
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Memur izin dönüşü pozitif çıktı, Tapu Müdürlüğü'nde işlemler durdu

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur A.D.'nin bayram tatili için gittiği memleketi Şanlıurfa'dan dönüştü koronavirüse yakalandığının belirlenmesi nedeniyle, müdürlük çalışanları izolasyona alındı.

Memur izin dönüşü pozitif çıktı, Tapu Müdürlüğü'nde işlemler durdu
13.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:04

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur A.D.'nin bayram tatili için gittiği memleketi Şanlıurfa'dan dönüştü koronavirüse yakalandığının belirlenmesi nedeniyle, müdürlük çalışanları izolasyona alındı. Tapu Müdürlüğü de, önlem amaçlı kapatılarak işlemlere ara verildi. 

Şarköy Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur A.D., Kurban Bayramı tatilini memleketi Şanlıurfa'da geçirdikten sonra görevinin başına döndü. Şanlıurfa'da yapılan kontrollerde A.D.'nin ailesinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca, durum Şarköy Tapu Müdürlüğü'ne bildirildi. Bunun üzerine A.D.'ye yapılan test de pozitif çıkmasının ardından, müdürlük önlem amaçlı kapatılarak işlemlere ara verildi. Müdürlükte çalışanlara yapılan testler sonucu, 12 kişi daha izolasyona alındı.

Müdürlükte işlemleri olan vatandaşlara cep telefonu ile gönderilen mesajda, "Covid-19 sebebi ile işlemlere bir süre ara verilmiştir. Biz yeniden haber verene kadar hiçbir şekilde müdürlüğümüze imzaya gelmeyiniz" denildi.

Tapu Müdürlüğü ile aynı binada bulunan kaymakamlık ve adliye ile A.D.'nin temasta bulunduğu iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Vatandaşların işlemleri sırasında mağdur olmamaları için A.D ile teması bulunmayan 2 memur görevlendirildi. Müdürlükte sadece acil işlemlerinin yapıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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