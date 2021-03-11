Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni - Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci
11.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:29
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması İmza töreni ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması
İmza töreni ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Memur-İşçi Sendika ve Konfederasyonları ile Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci