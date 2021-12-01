Memur enflasyon farkı hesapları sürekli gündemde. Şimdiye dek açıklanan enflasyon sonuçlarıyla birlikte gelecek sene için uygulanacak olan zam oranı 6.72olarak hesaplandı. Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu oran netleşecek. Peki Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? detayları sizler için derledik.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Geçtiğimiz ağustosta memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı belli oldu. Bu artış şu şekilde olacak: 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 senesi için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

En son Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekim ayı ile birlikte son 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 oldu. Enflasyon rakamlarına göre ilk 4 ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı yüzde 3,71 olarak yer alıyor.

2022 EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 18,4'lük öngörüsüne göre yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık döneme (temmuz-aralık) ilişkin enflasyonun yüzde 10'a ulaşması bekleniyor.

Buna göre 7,5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 10 zam alabilecek. Böylece 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 880 lira seviyesine, 2000'den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı bin 800 lira seviyesine, en düşük Bağkur'lu esnaf emeklisi maaşı da 2 bin 100 liranın üzerine çıkacak.

Memur maaşlarında da son iki ayın enflasyonu belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük emekli memur maaşı da3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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