Memur enflasyon farkı 2021! Nisan ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar?

Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memur ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılan miktar, memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor. Memur enflasyon farkı 2021! Nisan ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar?

Memur enflasyon farkı nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Enflasyon rakamları 3 Mayıs tarihinde yani bugün açıklandı. Enflasyonun açıklanmasından sonra 4 aylık enflasyon farkının memur maaşları üzerinde bir değişim yaratıp yaratmayacağı ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar oldu?

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

MEMUR ENFLASYON FARKI

Memurlar toplu sözleşme gereğince 2021 senesinin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam aldı.