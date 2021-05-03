Memur enflasyon farkı 2021! Nisan ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar?
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Memur enflasyon farkı 2021! Nisan ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar?

Memur enflasyon farkı 2021! Nisan ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memur ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılan miktar, memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor. Memur enflasyon farkı 2021! Nisan ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar?

Memur enflasyon farkı nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Enflasyon rakamları 3 Mayıs tarihinde yani bugün açıklandı. Enflasyonun açıklanmasından sonra 4 aylık enflasyon farkının memur maaşları üzerinde bir değişim yaratıp yaratmayacağı ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaş zammı ne kadar oldu?

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

MEMUR ENFLASYON FARKI

Memurlar toplu sözleşme gereğince 2021 senesinin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam aldı.

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu
Son dakika: Nisanda enflasyon yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 17,14 oldu
Ramazan Eles
Gündem Editörü
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