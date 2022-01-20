Memur ve emeklilerin yeni yatacak maaş farkları ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Emekli maaşlarına ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştır. Memur ve emekli maaş zam farkı ödeneceği tarih memur ve emekliler tarafından merak ediliyor. Peki, emekli ve memur 2022 maaşları farkları ne zaman ödenecek? Emekli ve memur maaşı zam farkları ne zaman ödenecek?

2022 memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacağı memur ve emekliler tarafından merak edilmekte. Memur ve emekli ek zam ödemeleri ne zaman ödenecektir tarihleri belli oldu. SSK emeklilerin zamlı maaşı tarihleri açıklandı. Bağ-Kur emekli zamlı maaşı hangi tarihler arasında yatacağı belli oldu. Emekli maaşı en düşük 2500 TL oldu ve memurlara % 30.5 yapılmıştır. Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkları ne zaman verilecek? Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur ve emekli ek zam ödemeleri ne zaman? 2022 memur maaşı farkı yattı mı? Emekli ve memur maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekli maaş zam farkı ödeneceği tarih memur ve emekliler tarafından merak ediliyor. Peki, emekli ve memur 2022 maaşları farkları ne zaman ödenecek? 2022 memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacağı memur ve emekliler tarafından merak edilmekte. Memur ve emekli ek zam ödemeleri ne zaman ödenecektir tarihleri belli oldu. SSK emeklilerin zamlı maaşı tarihleri açıklandı. Bağ-Kur emekli zamlı maaşı hangi tarihler arasında yatacağı belli oldu.

Emekli maaşı en düşük 2500 TL oldu ve memurlara % 30.5 yapılmıştır. Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkları ne zaman verilecek?

SSK emeklilerine ödenecek zamlı maaş : 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecektir.

Bağ-Kur emeklilerine ödenecek zamlı maaş : 25-28 Ocak tarihleri arasında verilecektir.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur ve emekli ek zam ödemeleri ne zaman ödenecektir tarihleri belli oldu. SSK emeklilerin zamlı maaşı tarihleri açıklandı. Bağ-Kur emekli zamlı maaşı hangi tarihler arasında yatacağı belli oldu.

Kamu memur ve emeklilerin maaşlarına ve Bireysel Emeklilik ile ilgili hükümler içeren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Düzenlemeye göre, kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması bekleniyor.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri maaşları : 15 Ocak tarihinde yatırılacaktır.

SSK emeklileri maaşlarını : 17 Ocak – 26 Ocak tarihleri arasında yatırılacaktır.

Bağ-Kur emeklileri maaşını : 25 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında yatırılacaktır.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FİYATLARI

SSK emeklilerin zamlı maaşı tarihleri açıklandı. Bağ-Kur emekli zamlı maaşı hangi tarihler arasında yatacağı belli oldu.

Kamu memur ve emeklilerin maaşlarına ve Bireysel Emeklilik ile ilgili hükümler içeren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Düzenlemeye göre, kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması bekleniyor.

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı; 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı; 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Bununla beraber 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL'ye 9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141'ye, 1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Ebe maaşı; 5 bin 59 lirada, 6 bin 449 liraya yükseldi.

Hemşire maaşı; 5 bin 292 liradan, 6 bin 746 liraya yükseldi.

Baş komiser maaşı; 7 bin 670 liradan, 9 bin 778 liraya yükseldi.

Daire başkanı maaşı; 10 bin 270 liradan, 13 bin 92 liraya yükseldi.

Kaymakam maaşı; 10 bin 726 liradan 13 bin 674 liraya yükseldi.

Genel Müdür maaşı; 15 bin 399 liradan, 19 bin 631 liraya yükseldi.

Haberler.com - Gündem