Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meclis'teki ilave artış yasası ne zaman yürürlüğe girecek? araştırılan konular arasında yer aldı. Memur maaşları 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu.

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar için yapılan 2.5 puanlık artış ve emeklilere yapılan 2.500 TL taban maaş uygulaması için yasa tasarısı Meclis'te bulunuyor. Bu yasa çıkmadan maaşlar yatırılırsa sadece belirlenen artışlar yansıyacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.

FARK ÖDEMELERİ İÇİN BİR SONRAKİ MAAŞ BEKLENMEYECEK

Teklifin yasalaşmasının ardından; memurların ocak ayına ait maaşlarına yüzde 2.5'lik ilave zam yansıtılacak. Teklifin yasalaşmasının ardından 2 hafta içinde fark ödenmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık ise 2 bin 500 lira.

Eşten ve anne babadan maaş alanlar nasıl hesaplanacak?

Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak. Örneğin SSK'dan yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan ve eline 750 lira geçen kişiye, önce yüzde 25.47 (750 x % 25 = 941) zam yansıtılacak. 941 liralık aylık ödemesi 309 lira ilave ödemeyle bin 250 liraya tamamlanacak. Hesaplamalar şöyle olacak:

DUL YETİM MAAŞI

En düşük maaşlar

Eski: 1.500 TL

Yeni. 2500 TL

MAAŞ ORANI ESKİ YENİ

Yüzde 75 1.125 TL 1.412 + 463 = 1.875 TL

Yüzde 50 750 TL 941 + 309 = 1.250 TL

Yüzde 25 375 TL 471 + 154 = 625 TL

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