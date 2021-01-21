Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 4 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarını duyurmasını ardından gözler maaş farklarının ne zaman yatacağına çevrildi. Henüz maaş farklarını almaya başlamayan emekli ve memur emekliler, memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? sorusunu soruyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ve Temmuz ayını kapsayan memur, emekli zam oranları enflasyon farkı ile %7.33 olarak açıklamıştı. Buna göre memur, emekli maaşlarının farkı da belli oldu. Memur ve emeklilere ödenecek maaş farkının 15 Ocak tarihinde yatacağı belirlendi. Ancak henüz yatmaya başlamayan maaş farklarını, emekliler, memur emeklileri, SSK'lı ve Bağ-Kur'lular memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? hakkında araştırma yapıyor.

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ve Temmuz ayını kapsayan enflasyon farkını %7.33 olarak açıklamasının ardından memur emeklilerin maaş farklarının ne kadar olacağı belli oldu.Her yıl açıklanan enflasyon farkına göre memur emekliler, emeklilerin maaşlarına yapılan zaman belirli tarihlerde yatıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçen sene 20 Ocak tarihinde yatan memur maaş farklarının yatacağını duyurmuştu ve 25 - 28 Ocak tarihleri arasında memur maaş farkları yatmıştı. Bu sene ise Ocak ayı içerisinde memur maaş farklarının yatması bekleniyor. Memur emekli maaşlarında en düşük olarak 207'TL'lik fark olacak.