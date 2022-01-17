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Memur adaylarına ücretsiz eğitim

Memur adaylarına ücretsiz eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği ücretsiz 'KPSS Ara Tekrar Kampı', 3 gün boyunca yüzlerce memur adayının iştirakiyle gerçekleştirildi.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği ücretsiz ' Kpss Ara Tekrar Kampı', 3 gün boyunca yüzlerce memur adayının iştirakiyle gerçekleştirildi.

Bursa'da 2018 yılından beri Kpss'ye hazırlanan mamur adaylarına ücretsiz eğitim desteği veren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı ' Kpss Ara Tekrar Kampı'na ev sahipliği yaptı. Merinos AKKM'de 8 uzman eğitmen tarafından verilen ve 3 gün süren kampa, 1500 memur adayı katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da KPSS kampını ziyaret ederek, sınav öncesi moral verdi.

Eğitimlere şehir içinden ve dışından katılan gençler, kampın kendileri için çok verimli geçtiğini, konuları uzman eğitmenlerden ücretsiz bir şekilde dinleyerek tekrar yapmanın kendilerine büyük fayda sağladığını belirtti. 3 günlük kamp boyunca eksiklerini de giderdiklerini vurgulayan gençler, Büyükşehir Belediyesi ve Pegem Akademi'ye verilen destekten ötürü teşekkür etti. - BURSA

Memur adaylarına ücretsiz eğitim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Memur, KPSS, Yerel, Haber

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