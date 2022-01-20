Memur 2.5 zammı hangi ayda verilecek? Ek zam Meclisten geçti mi?

Memurlara Ocak ayının başında TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon farkı kapsamında zam yapılmıştı. Ardından yüzde 2.5 zam ne zaman yatacak? Emekliler, memurlar, dul yetim ek zamlar ne zaman hesaplarda olacak? sorularına yanıt arandı. Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için geçen hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak ek zamlar henüz yasalaşmadı. Peki, Memur 2.5 zammı hangi ayda verilecek?

Memur 2.5 zammı hangi ayda verilecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ve 2022 memur ve emekli zammının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" açıklaması yapmıştı. Meclis'teki ilave artış yasası ne zaman yürürlüğe girecek? araştırılan konular arasında yer aldı. Memur maaşları 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu.

EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, memur ve emekliye ek zammı da içeren 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Yasa teklifi, Komisyon'da 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Emekli maaşlarının en az 2500 TL olarak belirlenmesiyle; 1 milyon 265 bin kişi faydalanacak ve düzenlemenin yıllık maliyeti 3,5 milyar TL olarak belirlendi.

MEMUR 2.5 ZAMMI HANGİ AYDA VERİLECEK?

Milyonları ilgilendiren 18 maddelik ekonomi paketi için, meclis genel kurulunda mesai 3 gün devam etti teklifin 10 maddesi kabul edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, 8 maddenin görüşmelerine geçilemedi. Meclis mesaisi dün başladı. Teklifin tümümün onaylanmasının ardından ek zam ödemelerinin Şubat ayı maaşlarıyla birlikte mi, yoksa daha önce mi yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre netleşecek.

En az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlardan ve üretim faaliyetleri ile iştigal edenlerin üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan Kurumlar Vergisi bir puan indirimli uygulanacak.

Kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.

FARK ÖDEMELERİ İÇİN BİR SONRAKİ MAAŞ BEKLENMEYECEK

Teklifin yasalaşmasının ardından; memurların ocak ayına ait maaşlarına yüzde 2.5'lik ilave zam yansıtılacak. Teklifin yasalaşmasının ardından 2 hafta içinde fark ödenmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık ise 2 bin 500 lira.

Eşten ve anne babadan maaş alanlar nasıl hesaplanacak?

Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak. Örneğin SSK'dan yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan ve eline 750 lira geçen kişiye, önce yüzde 25.47 (750 x % 25 = 941) zam yansıtılacak. 941 liralık aylık ödemesi 309 lira ilave ödemeyle bin 250 liraya tamamlanacak. Hesaplamalar şöyle olacak:

DUL YETİM MAAŞI

En düşük maaşlar

Eski: 1.500 TL

Yeni. 2500 TL

MAAŞ ORANI ESKİ YENİ

Yüzde 75 1.125 TL 1.412 + 463 = 1.875 TL

Yüzde 50 750 TL 941 + 309 = 1.250 TL

Yüzde 25 375 TL 471 + 154 = 625 TL

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