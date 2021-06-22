Memphis Depay: 'Barcelona'ya Transfer Olduğum İçin Çok Heyecanlıyım'

Barcelona'nı yeni transferi Memphis Depay, transferinin ardından açıklamlarda bulundu. Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde 4. transferi olan Depay, çok heyecanlı olduğunu ve hayalinin gerçek olduğunu söyledi.