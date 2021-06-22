Memphis Depay: 'Barcelona'ya Transfer Olduğum İçin Çok Heyecanlıyım'
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Memphis Depay: 'Barcelona'ya Transfer Olduğum İçin Çok Heyecanlıyım'

Dugout - Haberler | Spor

Barcelona'nı yeni transferi Memphis Depay, transferinin ardından açıklamlarda bulundu. Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde 4. transferi olan Depay, çok heyecanlı olduğunu ve hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

Barcelona'nı yeni transferi Memphis Depay, transferinin ardından açıklamlarda bulundu. Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde 4. transferi olan Depay, çok heyecanlı olduğunu ve hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

Memphis Depay: 'Barcelona'ya Transfer Olduğum İçin Çok Heyecanlıyım'

Kaynak: Dugout

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Memphis Depay: 'Barcelona'ya Transfer Olduğum İçin Çok Heyecanlıyım' - Haberler Spor
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