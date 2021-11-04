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Memorial Arthur Gander Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Memorial Arthur Gander Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası

İsviçre'de düzenlenen Memorial Arthur Gander Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda Ahmet Önder dördüncü, Göksu Üçtaş Şanlı altıncı oldu.

İsviçre'de düzenlenen Memorial Arthur Gander Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda Ahmet Önder dördüncü, Göksu Üçtaş Şanlı altıncı oldu.

Erkeklerde altı aletin dördünde yarışan sporcuların toplam puanları üzerinden sıralandığı organizasyonda Ahmet Önder yerde 13.900, halkada 14.300, atlama masasında 13.900 ve paralel barda 15.100 toplam 57.200 puan aldı ve yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

Kadınlarda ise sporcular dört aletin üçünde yarışırken Göksu Üçtaş Şanlı atlama masasında 13.000, dengede 11.250 ve yerde 13.300 toplam 37.550 puan alarak altıncı oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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