Memorıal Antalya Hastanesi Akademisyen Kadrosuna Güçlü İsim

Memorial Antalya Hastanesi akademisyen ve uzman kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak 1981- 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kulak burun ve boğaz uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı.

2003'te doçent, 2010'da profesör olan Prof. Dr. Şafak, profesörlük unvanını aldıktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 2017 yılının Temmuz ayına kadar Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Şafak'ın çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını ve kongre bildirisi bulunuyor. Özellikle otoloji, nörotoloji ve baş boyun cerrahisi ile ilgilenen Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, 2017 yılının Temmuz ayında Memorial Antalya Hastanesi'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.