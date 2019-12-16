16.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:40

"Memoriad 2019" Türkiye Open Hafıza Şampiyonası sona erdi.

Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 13 farklı ülkeden 163 yarışmacının katılımıyla 2 gün süren müsabakalar tamamlandı.

"Hafıza", "Zihinsel Matematik" ve "Hızlı Okuma" olmak üzere temel 3 zihinsel başlık altında toplam 15 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenler, altın madalya ve kupayla ödüllendirildi.



MEMORIAD Türkiye Başkanı ve MEMORIAD Mental Sporlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar, şampiyonanın kapanışında yaptığı konuşmada, 4 yılda bir yapılan yarışmanın 2020'de Dubai'de düzenlenecek Zihinsel Matematik, Hafıza ve Hızlı Okuma Olimpiyatları'na hazırlık olduğunu belirtti.

Bu sene "Hızlı Okuma" kategorisinde dereceye girenin olmadığı şampiyonada, "İskambil kartlarının akılda tutulması" kategorisinde Hindistan'dan 14 yaşındaki Aryan Aryan, Türkiye Open Kupası'nın sahibi oldu. Aynı kategorinin Türkiye Open Çocuklar Kupası'nda 10 yaşındaki Hindistanlı Shamita Reddy Bhavanam birinciliği elde etti.

Türkiye Open Kupası "Zihinsel Çarpma" kategorisinde, Hindistan'dan 9 yaşındaki Kevin Ritesh Shah birinci oldu.

"Sesli Sayılar" kategorisinde 12 yaşındaki Hindistanlı Mishank Bafna şampiyonluğu kazandı.

"Verilen süre içerisinde en çok isim ezberleme ve isimlerin doğru yüzlerle eşleştirilmesi" kategorisinde, 16 yaşındaki Zülal Özdemir en iyi dereceyi yaparken, aynı kategorinin Türkiye Open Çocuklar Kupası'nı 12 yaşındaki Asmin Ağgül aldı.

Yarışmanın diğer kategorilerinde de çok sayıda madalya ve kupa sahiplerini buldu.

Kaynak: AA