Memnune AKDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Memnune AKDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Memnune AKDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Mescitli köyü sakinlerinden Merhum Mehmet AKDİK'in eşi Merhum Abdulkadir AKDİK'in annesi Mürsel ÖZEN, Numan YİĞİT, Merhum Uğur AKDİK ve Ali KARABULUT'un kayınvalideleri Mehmet AKDİK'in anneannesi Memnune AKDİK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Mehmet AKDİK: 0532 788 18 99
08 Aralık 2021, Çarşamba
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