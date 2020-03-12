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Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Güncel

Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale'de üniversite...

12.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:46
Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale'de üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirler arası otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu.

Sivas'ta tatil kararının açıklanmasının ardından çok sayıda öğrenci terminale gelerek, bilet alabilmek için firma yazıhaneleri önünde bekledi.

Biletlerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle bazı öğrenciler firmalardan ek seferler düzenlenmesini talep etti.

Bir firmanın yazıhane görevlisi Mahmut Doğan, AA muhabirine, tatil kararının ardından öğrencilerin memleketlerine gitmek için kısa sürede biletleri tükettiklerini söyledi.

Ek otobüs seferi düzenleyeceklerini belirten Doğan, "Şu anda otogarımızda tatil yoğunluğu yaşanıyor. Elimizdeki araç sayısına göre sefer yapmaya çalışıyoruz. İnternet satış sistemlerimizde de bir yoğunluk var. Yolcularımızdan biraz daha sabırlı ve sakin olmalarını istiyoruz. Onları gitmek istedikleri yere inşallah göndereceğiz." dedi.

Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu ise tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay'a gitmek üzere otobüs bileti almak için terminale geldiğini dile getirerek, yoğunluğa rağmen biletini aldığını ve ailesinin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yozgat


Yozgat'ta üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi kararının ardından Bozok Üniversitesi öğrencileri şehirler arası otobüs terminaline akın etti.


Öğrenciler memleketine gitmek için otobüs firmaları önününde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı öğrenciler okulların tatil olmasına sevinirken, bazıları da sınavların ileri bir tarihe ertelenecek olaması dolayısıyla üzgün olduğu belirtti.


Memleketi Balıkesir'e gitmek için otobüs bileti almaya çalışan öğrencilerden Cansu Yivik, "Bilet henüz bulamadım, kendim dışında arkadaşlarıma da alacağım. Tıp okuyorum, okulum temmuzda kapanacaktı, şimdi ağustosta kapanacak. Benim tatilim bitmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Niğde

Üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesiyle Niğde'de şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı.

Otobüs firmaları önününde uzun kuyruklar oluşturan Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden birçoğu, seferlerde yer kalmaması dolayısıyla bilet bulmadı.

En kısa sürede memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, ek sefer düzenlenmesi için bekliyor.


Memleketi Kayseri'ye gitmek için bilet almaya gelen Samet Bilik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmaların "seferlerinin dolu olduğunu" belirttiğini söyledi.


Bilet bulmaya çalışacağını ifade eden Bilik, "Burada kalmamaya çalışacağım inşallah. Okul tatil edildiği için bir yandan mutluyum diğer taraftan da üzgünüm. Ülkemiz açısından virüsün gelmesi tehlikeli. Ama öğrenci tatili için de mutluyuz." dedi.


Hatay'a gidecek olan Fatma Nur Duran da biletlerin kısa sürede tükendiğini anlattı.


Mehmet Vural ise okulların tatil edilmesine sevindikleri ama bilet bulamadıkları için üzüldüklerini dile getirdi.

Kayseri

Kayseri'de de üniversite öğrencileri şehirler arası otobüs terminaline akın etti.


Öğrenciler memleketine gitmek için otobüs firmaları önününde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı öğrenciler bilet bulmakta zorluk yaşadı.

Bir firmanın yazıhane görevlisi Ali Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilgili nedeniyle bilet satışlarında son saatlerde artış yaşandığını, internet satış sisteminde de yoğunluktan dolayı kesintiler yaşandığını ifade etti.

Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ise memleketi Aydın'a gitmek için 2 saatten beri otogarda beklediğini kaydetti.


Ahmet Okan Gürbüz ise 3 haftalık tatili memleketinde geçirmek istediğini ve bilet bulmakta zorluk çektiğini anlattı.

Kırıkkale

Üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesiyle birlikte Kırıkkale'de de üniversite öğrencileri şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu.

Otobüs firmaları önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerden bazıları, bilet bulmakta zorluk yaşadı.

Bilet bulamayan öğrenciler, firmalardan ek sefer talebinde bulundu.

Kırşehir

Kırşehir'de memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler şehirler arası otobüs terminali ile firmaların şehir içindeki yazıhanelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Terminaldeki firmaların satış temsilcileri, akşam saatlerinden itibaren şehir dışına çıkmak isteyenlerin yoğun bilet talebiyle karşılaştıklarını belirterek, talebe cevap vermekte zorlandıklarını ifade ettiler.

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Kaynak: AA

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