Memleketlerine gidemeyen yabancı öğrencilere Kızılay'dan yardım
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Memleketlerine gidemeyen yabancı öğrencilere Kızılay'dan yardım

Memleketlerine gidemeyen yabancı öğrencilere Kızılay'dan yardım
01.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:00

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilere yardım kolisi dağıttı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilere yardım kolisi dağıttı. Ayrıca Kızılay ekipleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi 500 aileye de yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi 500 aileye yardımda bulundu. Ayrıca ilçelerde de 4 bin adet kurban eti konservesini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bu kapsamda korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine de yardım kolisi dağıtıldı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, tüm dünyanın Covid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Ramazan ayı münasebetiyle özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin talebinin çok fazla olduğunu söyleyen Güzel, "Ramazan ayında gıda kolisi ve kurban eti konservesi dağıtımı yapıyoruz. Bugün de Kastamonu'da memleketlerine gidemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza gıda kolisi dağıtımı yaptık. Sabahtan hazırlamış olduğumuz gıda kolilerini öğleden sonrası itibariyle de dağıtıma çıkarttık. Ramazan ayında özellikle hedefimiz Kastamonu'da bin gıda kolisini 5 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırmak. Bunun dışında 19 ilçemizde de gıda kolisine ilişkin dağıtım programımız var. Bunları da Ramazan ayı içerisinde peyderpey dağıtımını yapacağız" dedi.

Şu ana kadar Kastamonu il merkezinde 500 adet gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Güzel, "Bunun dışında da ilçelerde kurban eti konservesine yönelik dağıtımlarımız oldu. İlçelere henüz gıda kolisi dağıtımı yapmadık ancak Ramazan ayı nedeniyle gıda kolisi dağıtımı yapacağız. Kurban eti konservesi olarak ta 4 bin adet kurban eti konservesini 19 ilçemize ulaştırdık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ekipleri tarafından bu konserveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor" diye konuştu.

Bayramda 150 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarını giydireceklerine ve 400 aileye de hayırseverlerin zekatlarını ulaştıracaklarına dikkat çeken Güzel, "Ramazan ayı faaliyetleri içerisinde ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere zekat ulaştırılması şeklinde bir çalışmamız bulunuyor. Kastamonu il ve ilçelerinde özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını bayramlık kıyafet giydirme projemiz de bulunuyor. Bu hususta da 150 ailenin çocuğunu bayramlık kıyafetlerle giydireceğiz ve 400 aileye de zekat ulaştırmayla ilgili çalışmamız olacak. Türk Kızılayı bir dernektir, bu yüzden hayırseverlerimizi bağış yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Güzel, şöyle konuştu:

"Özellikle korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan birçok vatandaşımız bulunuyor. Biz, böyle zor bir süreçte Türk Kızılayı olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü milletimizin Kızılayımızdan beklentisi çok yüksek. Biz de bu beklentiyi karşılamak adına insanlarımıza daha fazla ulaşmak, daha fazla temas etmek ve yardımlarını daha hızlı bir şekilde ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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