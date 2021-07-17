Memleketine gidenler TEM'de yoğunluğa neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memleketine gidenler TEM'de yoğunluğa neden oldu

Memleketine gidenler TEM'de yoğunluğa neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu Düzce kesiminde yoğunluğa neden oldu.

DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu Düzce kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

9 günlük bayram tatili için memleketine ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen sürücüler yolla döküldü. Anadolu'ya geçen sürücüler nedeniyle TEM Otoyolu Düzce kesiminde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Zaman zaman trafik durma noktasına gelen otoyolda araçlar güçlükle ilerlerken bazı sürücüler ise emniyet şeridini kullanıyor.

Yetkililer ise sürücüleri yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyararak, kuralara uymalarını ve hız yapmaktan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi. - DÜZCE

Memleketine gidenler TEM'de yoğunluğa neden oldu
Memleketine gidenler TEM'de yoğunluğa neden oldu
Memleketine gidenler TEM'de yoğunluğa neden oldu
Memleketine gidenler TEM'de yoğunluğa neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memleketine gidenler TEM'de yoğunluğa neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:51:27. #1.14#

title