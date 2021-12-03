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Memleket Partisinden Rektör Beydemir'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Memleket Partisinden Rektör Beydemir'e ziyaret

Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir Memleket Partisi İl Başkanı Hüseyin Korkman ve yanındaki heyeti makamında ağırladı. Rektör Beydemir gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - BİLECİK

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