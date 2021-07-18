Memleket Partisi Yalova İl Binasının açılışı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memleket Partisi Yalova İl Binasının açılışı yapıldı

Memleket Partisi Yalova İl Binasının açılışı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya'da il binasının açılışını yaptıktan sonra Yalova'ya geldi. İnce, parti otobüsüyle geldiği Cumhuriyet Caddesi'ndeki Memleket Partisi Yalova İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlara hitap etti. 19'uncu il binasını açtıklarını dile getiren İnce, "Her halde Cumhuriyet tarihinde böyle bir buçuk iki ayda böyle bir örgütlenme yok. Bizim sloganımız belli ne 'cumhur' ne 'millet', tek yol memleket" dedi.

Konuşmasının ardından beraberindeki heyetle Yalova sokaklarında dolaşan İnce, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - YALOVA

Memleket Partisi Yalova İl Binasının açılışı yapıldı
Memleket Partisi Yalova İl Binasının açılışı yapıldı
Memleket Partisi Yalova İl Binasının açılışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tolga Akış Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memleket Partisi Yalova İl Binasının açılışı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:38:36. #1.16#

title