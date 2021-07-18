Memleket Partisi Yalova İl Binasının açılışı yapıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya'da il binasının açılışını yaptıktan sonra Yalova'ya geldi. İnce, parti otobüsüyle geldiği Cumhuriyet Caddesi'ndeki Memleket Partisi Yalova İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlara hitap etti. 19'uncu il binasını açtıklarını dile getiren İnce, "Her halde Cumhuriyet tarihinde böyle bir buçuk iki ayda böyle bir örgütlenme yok. Bizim sloganımız belli ne 'cumhur' ne 'millet', tek yol memleket" dedi.

Konuşmasının ardından beraberindeki heyetle Yalova sokaklarında dolaşan İnce, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı