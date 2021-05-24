Muharrem İnce: "Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muharrem İnce: "Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan"

Muharrem İnce: 'Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce erken seçim iddialarına yönelik, "Bütün partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım yani sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce erken seçim iddialarına yönelik, "Bütün partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım yani sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan" dedi.

Genel Başkan Muharrem İnce Genel Merkez'de bir basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Erken seçim ve yeni anayasa konusunu değerlendiren İnce, partisinin daha yeni olduğunu ancak her konuyu takip edip çalışma yaptıklarını belirtti.

"BİR ÇALIŞMA KOMİSYONU KURUYORUZ"

Anayasa çalışmaları hakkında konuşan İnce, "Bizde bir çalışma komisyonu kuruyoruz. Yeni kurulduk daha. Her şeyi yakından takip ediyoruz. Bir hukukçu arkadaşımızı bu konuda görevlendirdik. Bu arkadaşımız koordine edecek. Sadece parti üyeleri parti kurucuları değil akademisyenlerden, bu konuda sözü olanlardan bir komisyon kurup çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"HODRİ MEYDAN"

Erken seçime yönelik yorumlarda bulunan İnce, "Yakından takip ediyoruz. Muhalefet erken seçimden kaçmaz. Bizde muhalefet partisi olduğumuza göre şimdilik, bundan kaçmıyoruz. Ama biz yeni kurulduk, henüz seçime katılma şartlarını sağlayamadık, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şuanda 41 ilde örgütlenmeye başladık. Yasanın bize getirdiği sınırlamaları aşmak için. Erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. Bütün partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan. Biz seçimden falan kaçmıyoruz ama şunu da unutmayalım ola ki baskın yapıldı giremesin bunlar seçimlere diye, o zaman da 100 bin imza şartı var o da orada duruyor. Bakanlar kurulu kararı ile milletin karşısına çıkarız" şeklinde konuştu.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/ İHA)

Muharrem İnce: 'Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan'
Muharrem İnce: 'Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan'
Muharrem İnce: 'Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan'
Muharrem İnce: 'Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan'
Muharrem İnce: 'Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili bir açıklama da Muharrem İnce'den: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?
Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili bir açıklama da Muharrem İnce'den: Cumhuriyet savcıları neredesiniz?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Volkan Bozkır Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muharrem İnce: "Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım, sınırlamasın bizi, buyurun hodri meydan" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 19:01:50. #1.16#

title