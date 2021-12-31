Memleket Partisi Karacabey İlçe Başkanı Sami Süer istifa etti

KARACABEY, BURSA (İHA) - Memleket Partisi Karacabey İlçe Başkanı Sami Süer, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla açılışı yapılan Memleket Partisi Karacabey İlçe Başkanlığı'nın Karacabey İlçe Başkanı Sami Süer, ilçe başkanlığından istifa etti.

Memleket Partisi Karacabey İlçe Başkanı Sami Süer sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben siyasete ilk defa girdim. Genel Başkanımızın her defasında açık ve net olunmasını söylemesine rağmen hala Bursa İl Yönetiminde, bazılarının gizli ve arkadan vurarak ilçe teşkilatlarını yıpratmaya çalışıyorlar. Ben bunu İl Başkanıma bildirmeme rağmen, ertesi gün buna devam edilmesi beni son derece rahatsız etmiştir. Bu konuyu aramızda konuşarak, aramızda çözelim dememe rağmen benim yönetim kurulundaki kişilerden benim bilgim olmadan istifa dilekçeleri alınmış olmaları son derece yanlış olup, gizli hareketleri ve dilekçelerini direk il yönetimindeki zat tarafından telefonla aranıp görüşerek alınması beni rahatsız etmiş olup ilçe başkanlığından istifa ediyorum. Bu zat dediğim kişide İl Başkan Yardımcısı Zafer Mete ve yandaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Karacabey İlçe Başkanı Sami Süer'in konu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağı öğrenildi. - BURSA