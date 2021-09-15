Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Oğuz, parti bayraklarının kaldırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı - Haberler
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Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Oğuz, parti bayraklarının kaldırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

AA - Haberler | Güncel

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, 22 Ağustos'ta yapılan il kongresi öncesi Lozan Meydanına asılan bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanmasına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, 22 Ağustos'ta yapılan il kongresi öncesi Lozan Meydanına asılan bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanmasına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Oğuz, yaptığı açıklamada kongrenin yapıldığı günden iki gün önce gece saatlerinde Lozan Meydanına asılan parti ve Türk bayraklarının söküldüğünü, buna yönelik bir açıklama beklerken kendi astıkları bayrakları söktükleri gibi bir ithamla karşılaştıklarını belirtti.

Kongre yapılmadan bir gün önce Büyükşehir Belediyesi başkan vekilini aradığını ancak telefonuna cevap vermediğini savunan Oğuz, belediye başkanının da yurt dışında olduğunu öğrendiklerini, yeni de bazı aracılara konudan haber dar edildiğini ileri sürdü.

Oğuz, şunları kaydetti:

"Kongrenin yapıldığı pazar günü öğle saatlerine kadar bekleyerek bir hata sonucu yanlışlıkla bayraklar indirilmiş denmesini beklerken bizimle hiçbir diyalog kurulmadı ya da bayrakların sökülmesi gerektiği tarafıma bildirilmedi. Tam aksine burada bu kadar haksızlığa uğrayan taraf olmamıza ve mağdur edilmemize rağmen sanki haksızlık yapan tarafın biz olduğumuz, kendi astığımız bayrakları kendimiz sökmüşüz ve karşı tarafa iftira atmışız gibi bir algı yaratılmaya, karalama kampanyası yapılmaya çalışıldı.

Gerçekleri ortaya çıkartmak adına edindiğim kamera görüntülerini bugün kamuoyuyla paylaşarak gerçek yalancının kim olduğunu tüm kamuoyunun, İzmirlilerin ve Türkiye'nin dürüst insanlarının vicdanına bırakıyorum. Partimizin uğramış olduğu maddi zararın da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın maaşından karşılamasını tüm basın mensupları önünde talep ediyorum."

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Oğuz, parti bayraklarının kaldırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Oğuz, parti bayraklarının kaldırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Oğuz, parti bayraklarının kaldırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Oğuz, parti bayraklarının kaldırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
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Haber: Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Oğuz, parti bayraklarının kaldırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı - Haberler
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