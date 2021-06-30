Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın İl Başkanlığını açtı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın İl Başkanlığını açtı Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın İl Başkanlığını açtı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aydın İl Başkanlığını açtı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aydın İl Başkanlığını açtı.

Nazilli ve Sultanhisar ilçesini ziyaret ettikten sonra Efeler ilçesinde esnaf ziyareti yapan İnce, daha sonra partisinin Aydın İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Açılışı yapan İnce, konuşmasında, iktidar ve muhalefet partisinin liderleri ile Cumhurbaşkanı adayı olacak isimleri Türkiye'nin sorunlarını tartışmak için ekranlara davet ettiğini söyledi.

İnce, "Sadece Kılıçdaroğlu'nu davet etmiyorum. Kılıçdaroğlu'nu ayrıca davet ediyorum. Kim bölen, kim parti büyütmeye çalışan. Haklı mıyım, değil miyim, milletin gözünün önünde bir tartışalım bakalım. Bana yaptıklarınızı bir tartışalım. Ne yaptım ben size? Partinin onurunu kurtardım ya. 20 senedir geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim başka ne kötülük yaptım ben size. 'Atatürk'ün izinden ayrılmayın' dedim. 'Yolsuzluğa bulaşmayın' dedim. 'Belediyeden para toplayıp televizyon açmayın' dedim. Ne diyeyim ben size." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde 50+1 alacağını ileri süren İnce, şunları kaydetti:

"Turizmi çözeceğiz. Turizmi çözmenin yolu demokrasiden geçer. 5 yıldızlı turizm istiyorsak 5 yıldızlı demokrasi lazım bu memlekete. Tarımı çözmek istiyorsak İsrail'den tohum alarak, buzağıyı ilacı yemi dışarıdan alarak çobanı Afganistan'dan getirerek tarımın sorunu çözülmez. Madenciliği çözmek istiyorsan katma değer üreterek çözeceksin. Eğitimi çözmek istiyorsan bugünü değil yarını düşüneceksin. CHP'deki dostlarıma sesleniyorum. 11 senedir aynı anahtarı aynı deliğe sokup kilidi açmaya çalışıyorsunuz. O anahtar o kilidi açmıyor. Zorlama. Anahtarı değiştir. Gel Memleket Partisine."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın İl Başkanlığını açtı Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın İl Başkanlığını açtı Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın İl Başkanlığını açtı Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın İl Başkanlığını açtı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin...
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkalım' teklifi: İkna eden oyları alsın
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na "televizyona çıkalım" teklifi: İkna eden oyları alsın
Kılıçdaroğlu'ndan 'Üniversite sınavı kaldırılsın' diyen Bahçeli'ye yanıt: Sınav kaldırıldı ama bizim çocuklara değil
Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt: Sınav kaldırıldı ama bizim çocuklara değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Erol Bulut Şenol Güneş Metin Oktay Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın İl Başkanlığını açtı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 23:49:52. #1.16#

title