Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması - Haberler
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, temel ihtiyaç malzemelerinde KDV'nin sıfırlanması gerektiğini söyledi.

TEKİRDAĞ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, temel ihtiyaç malzemelerinde KDV'nin sıfırlanması gerektiğini söyledi.

İnce, Tekirdağ'da partisinin Çorlu İlçe Başkanlığı binasının açılışı dolayısıyla Gaziler Parkı'nda yaptığı konuşmada, her hafta bir ilde, bir ilçede açılış yaptıklarını belirtti.

Partisinin 58 ilde, 5-6 ay gibi kısa sürede örgütlendiğini, önlerinde daha zaman olduğunu anlatan İnce, milletin isteğiyle birinci parti olacaklarını savundu.

Ülkede yapılması gereken şeyler olduğunu vurgulayan İnce, "Ülkede özgür medya, bağımsız yargı, kuralların işlediği bir piyasa ekonomisi, liyakat ve şeffaf kamu yönetimi olmazsa, marka üretemezsen, sen huzura kavuşamazsın. Biz Memleket Partisi olarak öncelikli sektörleri belirleyeceğiz. Tarım ve tarıma dayalı sektörleri destekleyeceğiz, demokrasimizi beş yıldızlı yapmadan, turizmimizi beş yıldızlı yapamayız. Tekstile, turizme, savunma sanayine öncelik vereceğiz." dedi.

İnce, hükümetin politikalarını eleştirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Memlekette acil olarak yapılması gerekenler var. Bir asgari ücret tartışması yapıyorlar, senaryo, tiyatro. Asgari ücret Türkiye'de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır. Temel ihtiyaç malzemelerinde KDV sıfırlanmalıdır. Özellikle öğrenciler için özel iletişim vergisi kaldırılmalıdır. Elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeli sıfırlanmalıdır, tarımdaki vergiler sıfırlanmalıdır, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır."

Partililere izlettiği videonun ardından 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak kendisinin üzerine düşeni yaptığını belirten İnce, eski partisinin kendisine ve sandıklara sahip çıkmamasını eleştirdi.

Daha sonra İnce, parti teşkilatı üyeleri ve gençlerle kurdele keserek ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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