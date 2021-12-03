Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek amacıyla engelli sporcularla tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek amacıyla engelli sporcularla tekerlekli sandalyede Basketbol maçı yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, İnce'nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ankara'da bir grup engelli sporcuyla ile bir araya geldiği, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri ve engelli sporcularla tekerlekli sandalyeye oturarak basketbol maçı yaptığı bildirildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, engelli sporcularla basketbol maçı yaptı

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title