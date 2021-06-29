Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Marmaris İlçe Başkanlığının açılışını yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Marmaris İlçe Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Marmaris İlçe Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Köyceğiz'den Marmaris'e gelen İnce ve beraberindekiler, Tepe Mahallesi'nde parti binasının açılışını yaptı.

Açılışa gelen vatandaşlara hitap eden İnce, Memleket Partisinin hem iktidarın hem de muhalefetin alternatifi olduğunu belirterek oy istedi. Türkiye'yi karış karış gezdiklerini söyleyen İnce, yarın Denizli'de sonraki gün Aydın'da il binalarını açacaklarını ifade etti.

İnce, konuşmasının ardından partililerle birlikte kurdele keserek ilçe başkanlığını hizmete açtı.

İnce ve beraberindekiler daha sonra Ulusal Egemenlik Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Atatürk Meydanı'nda tatilcilerle selamlaşan İnce, fotoğraf çektirme tekliflerini de geri çevirmedi.

Parti otobüsüyle şehir turu atan İnce, vatandaşları selamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen