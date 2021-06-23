Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Ağrı'da partisinin il başkanlığını açtıktan sonra kara yoluyla Erzurum'a gelen İnce ve beraberindekiler, Yakutiye ilçesindeki parti binası önünde coşkuyla karşılandı.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden İnce, Memleket Partisi'nin il ve ilçe binalarını açtıklarını söyledi.

İnce, yapılacak seçimlerde Erzurum'dan milletvekili çıkaracaklarını belirterek, "Göreceksiniz Erzurum'dan milletvekili çıkaracağız, o başarı olacak. Çıkarmazsak başarısızlığı kabul ediyorum ama 40 yıldır milletvekili çıkaramayanlara da selam gönderiyorum." dedi.

Tüm vatandaşları Memleket Partisi'ne davet ettiğini söyleyen İnce, AK Parti, MHP ve CHP'ye oy verip durumdan memnun olmayanları da partilerine çağırdı.

Konuşmaların ardından İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren İnce, daha sonra parti yönetimi ve gençlerle bir araya geldi.

İl Başkanlığı açılışında vatandaşlara cağ kebabı ve çay ikram edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Angela Merkel Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Emel Sayın Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Elmas Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 20:37:51. #1.15#

title