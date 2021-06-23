Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Erzurum İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Ağrı'da partisinin il başkanlığını açtıktan sonra kara yoluyla Erzurum'a gelen İnce ve beraberindekiler, Yakutiye ilçesindeki parti binası önünde coşkuyla karşılandı.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden İnce, Memleket Partisi'nin il ve ilçe binalarını açtıklarını söyledi.

İnce, yapılacak seçimlerde Erzurum'dan milletvekili çıkaracaklarını belirterek, "Göreceksiniz Erzurum'dan milletvekili çıkaracağız, o başarı olacak. Çıkarmazsak başarısızlığı kabul ediyorum ama 40 yıldır milletvekili çıkaramayanlara da selam gönderiyorum." dedi.

Tüm vatandaşları Memleket Partisi'ne davet ettiğini söyleyen İnce, AK Parti, MHP ve CHP'ye oy verip durumdan memnun olmayanları da partilerine çağırdı.

Konuşmaların ardından İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren İnce, daha sonra parti yönetimi ve gençlerle bir araya geldi.

İl Başkanlığı açılışında vatandaşlara cağ kebabı ve çay ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç