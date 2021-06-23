Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ağrı İl Başkanlığını açtı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ağrı İl Başkanlığını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ağrı İl Başkanlığını açtı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ağrı İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ağrı İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Van'dan kara yoluyla Ağrı'ya gelen İnce ve beraberindekiler, otobüsle şehir turu yaptıktan sonra parti binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlardan Memleket Partisine oy vermelerini istedi.

Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirten İnce, "Türkiye'nin bir doğusuna bir batısına gidiyorum. Balıkesir'den Van'a geldim. Adana ve Mersin'e gittim bugün Ağrı'dayım. Haftaya Denizli ve Aydın'dayım. Döneceğim tekrar bu taraflara Şırnak'a geleceğim. Türkiye'yi karış karış dolaşıyorum." diye konuştu.

İnce, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin il başkanlık binasını hizmete açtı.

Cumhuriyet Caddesi ve çevredeki iş yerlerinde esnaf ziyareti yapan İnce, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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