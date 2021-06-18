Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını açtı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını açtı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balıkesir İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balıkesir İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

İnce, Anafartalar Caddesi'ndeki parti binası önünde yaptığı konuşmada, yeni bir parti olduklarını ve toplumun tüm kesiminden oy istediklerini söyledi.

Partisindeki çizgilerin net olduğunu kaydeden İnce, şöyle konuştu:

"Partimizde Atatürk'e saygısızlık yapamazsın. Doğaya ve çevreye saygı duyacaksın. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın. Siyasetten rant elde etmeyeceksin. Ayrımcılık yapmayacaksın, ırk, din, dil, mezhep bunları tartışmayacaksın, konuşmayacaksın, herkesin dini, dili, ırkı kendinedir. Bunları bu şekilde yapacaksanız 85 milyonu da herkesi de bekliyorum."

İnce, daha sonra kurdele keserek binanın açılışını gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balıkesir İl Başkanlığını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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