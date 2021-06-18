Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Bursa İl Başkanlığını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Bursa İl Başkanlığını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Bursa İl Başkanlığını açtı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Bursa İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Bursa İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Kozahan ve Tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda davul zurna çalan ekibe bahşiş verdi, burada vatandaşlarla çiftetelli oynadı.

Daha sonra il başkanlığı binası önünde gazetecilere açıklama yapan İnce, Türkiye'nin yavaş ve pahalı internet kullandığını öne sürdü.

İnce, gençlere seslendiğini belirterek, "Gençlere diyoruz ki 'Sizin öğrenim yaşamınız boyunca internetiniz hem hızlı olacak hem de ücretsiz olacak.' Biz size güzel hayaller kurduracağız, size yurt dışı hayalleri kurdurmayacağız. Memleket Partisi'nin iktidarında mülakat kalkacak. Biz, liyakatı getireceğiz. Diploma değil, meslek öğreteceğiz. Bizim iktidarımızda üniversite rektörlerini üniversite bileşenleri seçecek, cumhurbaşkanı atamayacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından parti otobüsünde vatandaşlara hitap eden İnce, daha sonra kurdele keserek binanın açılışını gerçekleştirdi.

"Birlikte güzel işler yapacağız"

Bursa'daki programları kapsamında Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda ziyaretlerde bulunan İnce, daha sonra Mudanya ilçesine geçerek vatandaşlara seslenip hükümet ve muhalefeti eleştirdi.

İnce, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna değinerek, "Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Vallahi üyeleri belirleyecek. Muharrem İnce sen aday olacak mısın? Evet, ben aday olacağım ama bakarsın başka bir vatan evladı çıkar belli mi olur. Birlikte güzel işler yapacağız." dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek Memleket Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı binasının açılışı yapıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Bursa İl Başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Bursa İl Başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Bursa İl Başkanlığını açtı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Bursa İl Başkanlığını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu: (1)
CHP ile Memleket Partisi arasında afiş krizi! İnce Adana'da Zeydan Karalar'a sert çıktı
CHP ile Memleket Partisi arasında afiş krizi! İnce Adana'da Zeydan Karalar'a sert çıktı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Hülya Avşar Enis Arıkan Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Diego Şenol Güneş Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Bursa İl Başkanlığını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 17:23:22. #1.13#

title