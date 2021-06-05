Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Siyasetin dilini değiştireceğiz"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasetin dilini değiştireceklerini ve mizahı, nezaketi ve zekayı ön planda tutan bir dil getireceklerini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasetin dilini değiştireceklerini ve mizahı, nezaketi ve zekayı ön planda tutan bir dil getireceklerini söyledi.

Partisinin İzmir il başkanlığının açılışı için İzmir'e gelen Muharrem İnce, Kordonboyu'nda, parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

Muharrem İnce, 19 yıldır memleketi yöneten AK Parti'nin birçok alanda başarısız olduğunu, muhalefet partilerinin ise "muhalefet" yapamadığını savundu.

Türkiye'deki partilerden memnun olmayanların Memleket Partisine oy verebileceğini kaydeden İnce, "Siyasetin dilini değiştireceğiz. Siyasete nezaketi, mizahı, zekayı getireceğiz. Akıllı telefonlar vardı, biz şimdi akıllı siyaset yapacağız. Bizim diğerlerimizden farkımız ne? Bizim bir ayağımız Ankara'da bir Washington'da değil, bizim bir ayağımız Brüksel'de Tahran'da, Moskova'da da değil. Aklı, yüreği, beyni, gönlü Ankara'da olan yurtseverleriz biz." dedi.

"Ana dilde eğitim" konusunda bir televizyon programında yaptığı konuşmayı hatırlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memleket Partisi'nin felsefesi, ideolojisi nettir. Diyarbakır'da 'megri megri', Trabzon'da 'şehit babası', İzmir'de 'Atatürkçü' olmayacaksın. Diyarbakır'da ne konuşuyorsan İzmir'de, Rize'de onu konuşacaksın. Bizim siyasetimiz böyle olacak. Eğitimciler der ki 'Çocuğun üstün yararı, evinde konuştuğu dil mi, memleketin çoğunluğunda konuşan dil mi?' Hangisiyle matematik öğretirsen çocuk daha kolay anlar? Eğitimciler tartışır bunu. Benim dediğim şu: 'Bu bir bilim, bunu siyasetçiler tartışmasın, pedagoglar, dil uzmanları tartışsın'. Türkiye'de iki kesim var, yüzde 5 bu tarafta, yüzde 5 bu tarafta. Bunlardan yüzde 5'i PKK'ya terörist diyemeyen bölücüler, öbür yüzde 5 de Kürtleri tanımayan, ilkel, çağ dışı kafada olanlar ama yüzde 90 makul çoğunluk var. İşte biz Türkiye'yi yüzde 90 makul çoğunlukla oluşturacağız."

İnce, partilerinin ilk il binası açılışını gerçekleştirdiklerini, gelecek hafta Van, Ağrı ve Erzurum illerinin ardından İstanbul il başkanlığını açacaklarını sözlerine ekledi.

İnce, konuşması öncesinde eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e parti rozetini taktı. İnce, partililere hitabı sırasında bir simitçiyi alanda görmesi üzerine, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'dan tezgahtaki 10 simidi, 100 lira karşılığında almasını istedi.

İnce, konuşmasının ardından parti binasına geçerek binanın açılışını gerçekleştirdi ve partiye katılanlara rozetlerini taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz