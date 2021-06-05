Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Siyasetin dilini değiştireceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Siyasetin dilini değiştireceğiz"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 'Siyasetin dilini değiştireceğiz'
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasetin dilini değiştireceklerini ve mizahı, nezaketi ve zekayı ön planda tutan bir dil getireceklerini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasetin dilini değiştireceklerini ve mizahı, nezaketi ve zekayı ön planda tutan bir dil getireceklerini söyledi.

Partisinin İzmir il başkanlığının açılışı için İzmir'e gelen Muharrem İnce, Kordonboyu'nda, parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

Muharrem İnce, 19 yıldır memleketi yöneten AK Parti'nin birçok alanda başarısız olduğunu, muhalefet partilerinin ise "muhalefet" yapamadığını savundu.

Türkiye'deki partilerden memnun olmayanların Memleket Partisine oy verebileceğini kaydeden İnce, "Siyasetin dilini değiştireceğiz. Siyasete nezaketi, mizahı, zekayı getireceğiz. Akıllı telefonlar vardı, biz şimdi akıllı siyaset yapacağız. Bizim diğerlerimizden farkımız ne? Bizim bir ayağımız Ankara'da bir Washington'da değil, bizim bir ayağımız Brüksel'de Tahran'da, Moskova'da da değil. Aklı, yüreği, beyni, gönlü Ankara'da olan yurtseverleriz biz." dedi.

"Ana dilde eğitim" konusunda bir televizyon programında yaptığı konuşmayı hatırlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memleket Partisi'nin felsefesi, ideolojisi nettir. Diyarbakır'da 'megri megri', Trabzon'da 'şehit babası', İzmir'de 'Atatürkçü' olmayacaksın. Diyarbakır'da ne konuşuyorsan İzmir'de, Rize'de onu konuşacaksın. Bizim siyasetimiz böyle olacak. Eğitimciler der ki 'Çocuğun üstün yararı, evinde konuştuğu dil mi, memleketin çoğunluğunda konuşan dil mi?' Hangisiyle matematik öğretirsen çocuk daha kolay anlar? Eğitimciler tartışır bunu. Benim dediğim şu: 'Bu bir bilim, bunu siyasetçiler tartışmasın, pedagoglar, dil uzmanları tartışsın'. Türkiye'de iki kesim var, yüzde 5 bu tarafta, yüzde 5 bu tarafta. Bunlardan yüzde 5'i PKK'ya terörist diyemeyen bölücüler, öbür yüzde 5 de Kürtleri tanımayan, ilkel, çağ dışı kafada olanlar ama yüzde 90 makul çoğunluk var. İşte biz Türkiye'yi yüzde 90 makul çoğunlukla oluşturacağız."

İnce, partilerinin ilk il binası açılışını gerçekleştirdiklerini, gelecek hafta Van, Ağrı ve Erzurum illerinin ardından İstanbul il başkanlığını açacaklarını sözlerine ekledi.

İnce, konuşması öncesinde eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e parti rozetini taktı. İnce, partililere hitabı sırasında bir simitçiyi alanda görmesi üzerine, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'dan tezgahtaki 10 simidi, 100 lira karşılığında almasını istedi.

İnce, konuşmasının ardından parti binasına geçerek binanın açılışını gerçekleştirdi ve partiye katılanlara rozetlerini taktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 'Siyasetin dilini değiştireceğiz'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 'Siyasetin dilini değiştireceğiz'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 'Siyasetin dilini değiştireceğiz'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 'Siyasetin dilini değiştireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Bakan Soylu, 'Dik dur eğilme' sloganlarını karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın
Bakan Soylu, "Dik dur eğilme" sloganlarını karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine,...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Adnan Menderes Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Demet Akalın Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Siyasetin dilini değiştireceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 18:10:32. #1.15#

title