Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Şişli'deki il başkanlığına gelen İnce, bir süre partililerle görüştü.

İnce, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, il başkanı ve arkadaşlarının gayet güzel bir mekan hazırladıklarını söyledi.

İstanbul'a bir televizyon programına katılmak için geldiğini kaydeden İnce, şöyle konuştu:

"Cumartesi günü İzmir, ardından Erzurum ve Van il başkanlıklarımızı açıp gelip İstanbul İl Başkanlığımızı açacağız. Binamız ne büyük ne küçük, ne lüks ne sıradan, tam bize yakışır, memlekete yakışır bir il binası olmuş. Arkadaşlarımızı, emeği geçenleri kutlarım. Yakında herkes şunu görecek; Memleket Partisi'nin Türkiye'yi kucaklayan 85 milyonu kucaklayan bir parti olması için var gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen