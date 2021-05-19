Son dakika haberi | Muharrem İnce, vatandaşları selamladı
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Son dakika haberi | Muharrem İnce, vatandaşları selamladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'da vatandaşları selamladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'da vatandaşları selamladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentte gelen İnce, Çiftlik caddesi ve Atakum sahilinde otobüs ile vatandaşları selamlayarak bazı vatandaşlar ile fotoğraf çekindi.

İnce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Bandırma Gemi Müzesi'ni de ziyaret etti.

Son dakika haberi | Muharrem İnce, vatandaşları selamladı
Son dakika haberi | Muharrem İnce, vatandaşları selamladı
Son dakika haberi | Muharrem İnce, vatandaşları selamladı
Son dakika haberi | Muharrem İnce, vatandaşları selamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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