Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da partisinin il ve merkez ilçe binasını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da partisinin il ve merkez ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da partisinin il ve merkez ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı.

İnce, Cumhuriyet Caddesi'ndeki il başkanlığı binası önünde partililere hitaben yaptığı konuşmada, 19. il binasını açtıklarını belirtti.

Partilerinin en iyi alternatif olduğunu savunan İnce, vatandaşları partiye katılmaya davet etti.

İnce, partilerine geleceklerin belirledikleri altı parolaya uymak durumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Memleket Partisine geldiğinde yapamayacaklarını söyleyeyim. Atatürk'ü tartışamazsın bizim partimizde, Atatürk'ü tartıştırmayız. Terörün her türlüsünü kınayacaksın, 'Benim teröristim.' demeyeceksin. Doğaya ve çevreye saygılı olacaksın. Çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın. Siyasetten rant elde etmeyeceksin, siyasete millete hizmet etmek için gireceksin. En önemlisi de bu partide ayırımcılık yapamazsın. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, kadın erkek ayırımı yapamazsın."

Binlerce Suriyelinin bayramı geçirmek için ülkesine gittiğini hatırlatan İnce, kendilerinin Suriyelileri bayrama gider gibi evlerine göndereceğini söyledi.

Konuşmasının ardından partisinin il ve merkez ilçe başkanlığı binasının açılışını yapan İnce, daha sonra partililerle İstanbul Caddesi'nde yürüdü. İnce, yürüyüş sırasında iş yerleri ve binalardaki vatandaşları selamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız