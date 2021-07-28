Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 2 ayda 20 il başkanlığı açılışı yapan başka bir parti bulunmuyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 2 ayda 20 il başkanlığı açılışı yapan başka bir parti bulunmuyor." dedi.

Partisinin Samsun il başkanlığının açılışına katılan İnce, parti binası önünde vatandaşlara hitap etti.

Kentte 20'nci il başkanlıklarının açılışını yaptıklarını belirten İnce, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 2 ayda 20 il başkanlığı açılışı yapan başka bir parti bulunmuyor. Biz diyoruz ki ne cumhur, ne millet, tek yol memleket." ifadesini kullandı.

Daha, çok yeni olduklarını bildiklerini, 18 Eylül'de büyük kurultaylarının olduğunu dile getiren İnce, "İlk kurultayı yaptıktan sonra ehliyet alacağız. Seçime girme hakkını elde edeceğiz. Ondan sonra bu millete tek tek anlatacağız. Dünyada hem faizin hem enflasyonun hem dövizin yüksek olduğu, Türkiye'den başka ülke yok. Faiz yükselirse birinin düşmesi lazım. Enflasyon yükselirse birinin düşmesi lazım. Döviz yükselirse birinin düşmesi lazım. Tam tersine faiz de yüksek, enflasyon da yüksek, döviz de yüksek. Bu nedir biliyor musunuz? Bu memleketi yönetemediklerinin en güzel işaretidir." diye konuştu.

İnce, çay ve fındığı yönetemeyenlerin, Türkiye'yi de yönetemeyeceğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Dünyada fındığın yüzde 65'ini biz üretiyorsak, nasıl olur da dünyada söz sahibi olamazsın? Eğer sen fındıkta söz sahibi olamıyorsan, nerede söz sahibi olacaksın? 3 milyondan fazla yeni işsiz eklendi. Döviz aldı gitti. 7 milyon göçmeni, mülteciyi sokaklarımıza saldı. Sınırlarımız delik deşik. Emekli perişan, çiftçi perişan, gençler işsiz. Benim askerim Afganistan'da. Afganlar Samsun sokaklarında. Biz buna, 'hayır' diyeceğiz."

İnce, daha sonra beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Gaye Usluer ve Samsun İl Başkanı Recep Kılıç ile il başkanlığının açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması - Haberler
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