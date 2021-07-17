Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Sakarya'da partisinin il ve merkez ilçe binasını açtı
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Sakarya'da partisinin il ve merkez ilçe binasını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Sakarya'da partisinin il ve merkez ilçe binasını açtı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya'da partisinin il ve merkez ilçe başkanlıkları binasının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya'da partisinin il ve merkez ilçe başkanlıkları binasının açılışını yaptı.

İnce, parti otobüsüyle geldiği Fabrika Caddesi'ndeki Memleket Partisi Sakarya İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlara hitap etti.

Sakarya'ya geldiğinde daha güzel bir Türkiye için umutlandığını dile getiren İnce, memleketi karış karış dolaştıklarını söyledi.

İnce, bugün 18'inci il binasını açmak üzere Sakarya'da olduklarını aktararak, en kısa sürede örgütlenmelerini tamamlayıp 18 Eylül'de kurultayı yaparak, seçimlere girme hakkını elde edeceklerini kaydetti.

İktidara ve muhalefete eleştiriler yönelten İnce, "Milletimize şunu söylüyoruz: Umudunu yükselt, umutlarını yeşert, üzülme artık Memleket Partisi var. 50+1 ile iktidar olacağız. Çok yeni olduğumuzu, işimizin zor olduğunu, hedefin büyük olduğunu biliyorum. Bütün bunların farkındayım." dedi.

Cumhuriyet tarihinde iki ayda 52 ilde örgütlenen bir parti olmadığını savunan İnce, Memleket Partisi iktidarını gençlerle ve kadınlarla beraber kuracaklarını dile getirdi.

Konuşmasının ardından partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı'nın açılışını yapan İnce, binaları gezdi.

İnce, daha sonra Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret ederek, başkan Sezai Matur'la sohbet etti.

Katlı pazaryerindeki esnafı da gezen İnce, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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