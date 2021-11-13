Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Menemen İlçe Başkanlığının açılışını yaptı

MENEMEN, İZMİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Menemen İlçe Başkanlığının açılını yaptı.

İnce, açılış sonrası yaptığı konuşmada, Menemen Belediyesinin yönetiminin Ak Parti'ye geçmesi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni, ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi.

İnce, "Belediye meclis üyelerini Menemenlilere seçtirmeyip Ankara'dan belirlersen, onlar da seni rezil eder burada. Rezil olursun. Menemenliler seçseydi rezil olmazdın. Mesela memleket partisinde genel başkanı kim seçecek? Kurultay delegeleri değil. Üyeler seçecek. Neden biliyor musunuz? Parti tabanının istediğini yaparsan Menemen'deki gibi rezil olmazsın. Ben rezil olmak istemiyorum. Ben demokrat, özgürlükçü, halkçı olmak istiyorum." diye konuştu.

İktidarın ülkeyi kötü yönettiğini, muhalefetin ise çözüm önermediğine dikkati çeken İnce, "Hesap soracağız diyor. Kamu görevlilerini tehdit ediyor. Böyle olmaz. Hesap sorma görevi siyasetçiye ait değildir. Yargıya, mahkemelere aittir. Siyasetçi refahı nasıl yükselteceğini, huzuru nasıl sağlayacağını, verimi üretimi nasıl arttıracağını söylemek zorundadır." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, açılışın ardından Karşıyaka ve Alsancak'ta vatandaşlarla selamlaştı, gençlerle fotoğraf çektirdi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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