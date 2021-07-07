Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Edremit ilçe binasının açılışını yaptı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Edremit ilçe binasının açılışını yaptı Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Edremit ilçe binasının açılışını yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'in Edremit ilçesinde partisinin ilçe binasının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'in Edremit ilçesinde partisinin ilçe binasının açılışını yaptı.

Parti otobüsüyle ilçeye gelen İnce, halk pazarını gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İnce, bir gencin "Gençlere neler vaat ediyorsunuz?" sorusuna, "Gençlere özgürlük, oyun konsolu alacak parayı bulmalarını, ucuz bilgisayar, telefondaki vergileri indirmeyi ve Cumhurbaşkanı olduğumda benimle makara yapabilmeyi vadediyorum." yanıtını verdi.

Pazar tezgahına geçen İnce, vatandaşlara limon sattı.

Daha sonra partisinin ilçe binasının açılış törenine katılan İnce, burada yaptığı konuşmada, bütün vatandaşları Memleket Partisine davet etti.

"Suçum partiden 8 puan fazla oy almam"

Herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"CHP'lisin ama CHP'nin artık Atatürk'ün partisi olduğuna inanmıyorsun, değerlerinden saptığını düşünüyorsun ki ben öyle düşünüyorum. Zaten onun için ayrıldım, 40 yıl hizmet ettiğim yerden ayrılmak kolay mı oldu. Ama artık Atatürk'ün partisiyle alakaları yok. 'Muharrem İnce'ye el salladı' diye adamı partiden atıyorsunuz. Size yazıklar olsun. Daha üç sene önce Muharrem İnce sizin itibarınızı kurtardı, 40 yıldır alamadığınız yüzde 30'u geçen oyu aldım. Daha ne yapayım? Suçum bu zaten. Suçum, parti yönetiminin yapamadığını benim yapmam. Suçum partiden 8 puan fazla almam."

İnce, konuşmanın ardından gençlerle birlikte açılış kurdelesini kesti.

İlçe binasında partililerle bir süre sohbet eden İnce, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sertab Erener Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Edremit ilçe binasının açılışını yaptı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 21:01:59. #1.14#

title