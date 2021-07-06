Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışını yaptı
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışını yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışını yaptı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışını yaptı.

İnce, açılış töreninde yaptığı konuşmada, iktidar ve muhalefet partilerinin Türkiye'nin sorunlarını çözmede yetersiz kaldığını savundu.

Son günlerde hapse atılacağı yönünde bazı tartışmaların olduğunu söyleyen İnce, "Mustafa Balbay'ın tutuklu olduğu zamanlar. Biz seyirci kısmındayız, Sayın Balbay'ın eşi de yanımda. O arada görevli bir subay Mustafa Balbay'ın eşini eliyle itti. Ben de oradaydım ve 'o elini kırarım' dedim. Lafımın arkasındayım. Şimdi bunu almışlar, aradan geçmiş 10 sene, 3 yıl hapis cezası istiyor. Bir de siyaseten men istiyor." dedi.

Seçme ve seçilme hakkının elinden alınmak istendiğini iddia eden İnce, kendisinin de söyleyecek sözleri olduğunu kaydetti.

İnce, "Son günlerde bir 'demokrat amca' vardı. 'Demokrat amca'nın ağzını bıçak açmıyor. Sen yeni edindiğin dostlarının başına bir şey gelse kıyameti koparırsın. 'Demokrat amca' savunmayacak mısın beni, 'bizim eski arkadaşımızdır' demeyecek misin? Adaleti hep kendine mi istiyorsun?" diye konuştu.

"Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş gelin tartışalım"

Siyasi parti genel başkanlarını televizyonda tartışmaya davet eden İnce, özellikle de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir ricası olduğunu dile getirdi.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gariban partisinden niye ayrıldı? Gel bunu milletin önünde bir tartışalım. Gel tartışalım, söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı, sorun yok. Genel başkan yardımcısı Halk TV'nin genel müdürünü arıyor, 'Fazla göstermeyin diyor'. Adam cumhurbaşkanı adayı kimi gösterecek? Aday olmayan genel başkanını mı gösterecek? Ne yapacak ki onu gösterip. Kaç para harcamadınız, hazinenin verdiği parayı kasada tuttunuz... Gelin tartışalım. Sandıklara nasıl gözlemci koymadınız, oy da vermediniz zaten. Gariban Muharrem İnce de yesin kortizonlu iğneleri dolaşsın dursun meydanlarda. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş gelin tartışalım."

Konuşmaların ardından İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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