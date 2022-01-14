Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kayseri'de esnafı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kayseri'de esnafı ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kayseri'de esnafı ziyaret etti
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'nin Develi ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını açtı.

KAYSERİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'nin Develi ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını açtı.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin ilçe binasının açılışına katılmak için Kayseri'ye gelen İnce, kent merkezindeki tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek alışveriş yapanlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradan Develi ilçesine geçen İnce, esnaf ziyaretinde bulunarak halkın sıkıntılarını dinledi.

Partisinin Develi İlçe Başkanlığını açan İnce, ülkedeki pahalılığının köylünün ekim yapmamasından kaynaklandığını öne sürdü. İktidar ve muhalefetin bunu anlamadığını iddia eden İnce, bu süreçten üreten bir Türkiye ile çıkabileceklerini belirtti.

Zengin toprakların fakir çocukları olmamaları gerektiğini vurgulayan İnce, Memleket Partisi olarak millete yeni bir seçenek sunduklarını kaydetti.

HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki

HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki

 YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok

YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title