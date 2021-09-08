Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de Ergenekon davalarını izlerken jandarma personelini ittiği iddiasıyla hakkında "Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SİLİVRİ'de Ergenekon davalarını izlerken jandarma personelini ittiği iddiasıyla hakkında "Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İnce'nin duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Silivri 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Muharrem İnce'nin avukatları katıldı. 

AVUKATLAR BERAAT ETMESİNİ İSTEDİ

İnce'nin avukatlarından Eren Eylem Dudu "İddia olunan 'Elini kırarım' sözünün görevi yapmaya engel olacak nitelikte olmadığı Yargıtay içtihatları ile sabittir. Ayrıca olayın meydana geldiği yer bir duruşma salonu olup, duruşma düzenini sağlayan kişi mahkeme başkanıdır. Söz konusu mahkeme başkanı da suç tarihi itibariyle terör örgütü üyesi olduğu mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Bir terör örgütü üyesinin verdiği talimatlara uymamanın suç olmayacağı hukukun gereğidir. Ayrıca müvekkilim söz konusu tarihte milletvekili olup, milletvekili sorumluluğu içerisinde mevcut haksızlıklara ses çıkarması, kendisini ve etrafındakileri koruması milletvekilliğinin bir gereğidir" şeklinde savunma yaptı. Diğer sanık avukatları da Muharrem İnce'nin beraat etmesini talep etti. 

5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIDavayı karara bağlayan mahkeme, Muharrem İnce'yi mağdur jandarma personeline karşı işlediği "Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİMahkeme, İnce'nin adli sicil kaydına engel bir mahkumiyet hükmünün bulunmaması, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışlarını da dikkate alarak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaatin meydana geldiğini kararında belirtti. Böylece İnce hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Kararla birlikte sanık Muharrem İnce 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulacak. 

DAVANIN GEÇMİŞİDönemin CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Silivri'de 'Ergenekon Davasını' izlerken duruşma salonunda tartışma çıkmıştı. İnce'nin kendisine müdahale etmek isteyen görevli üsteğmene karşı koyduğu iddia edilmiş ve İnce hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.2016 yılında Anayasa'da yapılan değişiklikle İnce'nin dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Muharrem İnce'nin "Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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