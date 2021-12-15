Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir İli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek üyelerle buluşan İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde herkesin taşıyıcılığın önemini daha iyi anladığını söyledi.

Rahmetli bir kamyoncunun oğlu olarak eski günleri hatırladığını belirten İnce, "Yalova'da, Taşıyıcılar Kooperatifindeki kahvehanede çok oturdum. Sıralar okunurken, 'tamam' çok dedim." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada İnce, bir atış poligonunda atış da yaptı.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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