Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den yeni yıl mesajı Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Kötü günler geçirmiş olsak da 2022'de umutlarımızı yeniden tazeleyelim. Bu ülkenin insanının yüreğine güveniyorum, gönlüne güveniyorum." ifadelerini kullandı.

İnce, yeni yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Kötü günler geçirmiş olsak da, 2022'de umutlarımızı yeniden tazeleyelim." değerlendirmesinde bulunan İnce, mesajında şunları kaydetti:

"Bu ülkenin insanının yüreğine güveniyorum, gönlüne güveniyorum. Sokakta bulduğu parayı sahibine teslim edenlere güveniyorum. Organ bağışı yapanlara güveniyorum. Kan verenlere güveniyorum. Fakirin karnını doyuranlara güveniyorum. Yetimin başını okşayanlara güveniyorum. Anadolu'nun ve Trakya'nın güzel yürekli insanlarına güveniyorum. Hep birlikte umutlarımızı tazeleyelim, umutlarımızı yeşertelim. Geleceğimizi geri alacağız diyorum, başaracağız diyorum, umutlu olalım diyorum."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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