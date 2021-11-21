Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Beypazarı'nda esnafı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, eşi Ülkü İnce ve partililerle ilçe merkezinde çarşıda yürüyerek esnafı ve vatandaşları selamladı.

Demirciler Çarşısı'ndaki iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlarla sohbet eden İnce, esnafın sorunlarını bildiklerini söyledi.

Ziyaret sırasında bir kafenin önünde mola veren İnce, bazı vatandaşlarla özçekim yaptı.