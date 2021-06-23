Memleket Partisi Erzurum İl Başkanlığına cağ kebaplı açılış

MEMLEKET Partisi Erzurum İl Başkanlığı, Genel Başkan Muharrem İnce'nin de katılımıyla açıldı.

MEMLEKET Partisi Erzurum İl Başkanlığı, Genel Başkan Muharrem İnce'nin de katılımıyla açıldı. Açılış öncesi katılımcılara meydana kurulan ocaktan cağ kebap ikramı yapıldı.

Memleket Partisi Erzurum İl Başkanlığı törenle açıldı. Merkez Yakutiye ilçesi Pelit Meydanı'ndaki parti binası açılışı öncesi kurulan ocakta pişirilen cağ kebabı davetlilere ikram edildi. Erzurum türküleriyle halk oyunlarının oynandığı açılış törenine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bar ekibinin gösterisini izledi. Hançer barı gösterisi sonrası seçim otobüsünden partililere seslenen İnce, "İlk kez Erzurum'da söylüyorum. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde nasıl bir sonuç alınırsa kendini başarılı, nasıl bir sonuç alırsan kendini başarısız hissedeceksin? Bu sorunun cevabını veriyorum; Erzurum'dan milletvekili çıkaracağız, onun sözünü veriyorum. Göreceksiniz Erzurum'dan milletvekili çıkaracağız. O başırı olacak. Çıkaramazsak başarısızlığı kabul ediyorum. Ama 40 yıldır çıkaramayanlara da selam gönderiyorum" diye konuştu.

85 milyonu Memleket Partisi'ne beklediğini ifade eden İnce, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlere sesleniyorum, şirazeden çıktı CHP diyorsanız, artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız benim gibi, gelin siz de Memleket Partisi'ne" dedi.

Konuşması sonrası partisinin il başkanlığını açan İnce, il yönetimi ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus