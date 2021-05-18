Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı belli oldu
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Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı belli oldu

Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Memleket Partisi'nin Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman oldu.

Memleket Partisi'nin Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman oldu.

Muharrem İnce'nin oy birliği ile genel başkan olarak seçildiği Memleket Partisi'nin Bilecik İl Başkanı da Hüseyin Korkman oldu. Kısa süre önce CHP İl Yönetim Kurulundan ve parti üyeliğinden ayrılan Hüseyin Korkman, Memleket Partisi mazbatasını Genel Başkanı Muharrem İnce'nin elinden aldı.

Korkman'ın yakın sürede Bilecik İl teşkilatlarını yapılandıracağı kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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