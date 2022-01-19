Memleket Partili Çelebi'den Sezen Aksu'ya tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Memleket Partili Çelebi'den Sezen Aksu'ya tepki

Memleket Partili Çelebi'den Sezen Aksu'ya tepki
AA / Adem Balta - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Sezen Aksu'ya, bir şarkısında kullandığı ifadelerden dolayı tepki gösterdi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Sezen Aksu'ya, bir şarkısında kullandığı ifadelerden dolayı tepki gösterdi.

Çelebi, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aksu'nun, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yönelik şarkı sözlerine işaret etti.

Sezen Aksu'nun, Ergenekon soruşturması sürecinde Taraf Gazetesi'ndeki açıklamalarını gösteren Çelebi, "Sezen Aksu'nun bugünkü yanlış söylemleri, Taraf Gazetesi'ni çok okuduğu için yan etkileri olmuş olabilir. Sanatçılar kıymetlidir ama sanatçılar da halkın dini ve milli değerlerine, kutsallarına dikkat etmelidir." diye konuştu.

Özel ise öğretmenlerin hak ettiği yere gelmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç duyulduğunu ancak iktidarın Meclis'e sunduğu kanun teklifinin aceleyle hazırladığını, bu nedenle eksik ve samimiyetten uzak olduğunu savundu.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

Milletvekili, Sezen Aksu, Çelebi, İzmir, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title