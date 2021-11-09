Memleket Parti'li Çelebi: "Tezkereye hayır derseniz, Kandil'i yerle bir etmiş olmaz, korursunuz"

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Siz tezkereye hayır oyu verirseniz Kandil'i yerle bir etmiş olmaz, korumuş olursunuz." dedi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde "Kürdistan" lafının gündemde yer aldığını, Memleket Partisi olarak anavatan, yavru vatan, mavi vatan, gök vatanın bir bütün olduğunu ve parçalanamayacağını söylediklerini anlattı. "Vatan içinde vatan aratmayız." diyen Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada Kürt sorunu, terör sorunu, Güneydoğu sorunu, adı ne olursa olsun bir sorun var mı? Var. Çünkü evlatlarımız şehit oluyor. Bu sorunu konuşmaya evet, Kürdistan'ı konuşmaya hayır diyoruz. Hepimiz Türk milletinin bir parçasıyız. Türk milletinin parçası olmak kimsenin Kürtlüğüne, Gürcülüğüne, Hristiyanlığına, dolayısıyla kimliğine zarar vermez. Ulusumuz bir, ülkemiz bütün kalmaya devam edecektir."

Kandil'in 100 kilometre derinlikte olduğunu ve Mehmetçiğin şu an 40 kilometre kadar derinliğe ulaştığının altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:

"Siz tezkereye hayır oyu verirseniz Kandil'i yerle bir etmiş olmaz, korumuş olursunuz. Kandil, İstanbul büyüklüğünde bir alandır ve buraya sadece havadan harekat yaparak başarı elde edemezsiniz. Karada olmak zorundasınız. Bu tezkerede de aslında bu vardı. Biz 3 vekil olarak neden CHP'den ayrıldık bu da ortaya çıkmış oldu. Bize partisi, gazetesi, derneği değil, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün kendisi lazım. Biz fikirlerin peşindeyiz, fikirleri terk etmiş kurumların değil. Milli meselelerde iki seçenek vardır. ya 'evet' dersiniz ya 'hayır.' ya Kocatepe'de Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olursunuz ya da Kandil'de, Ermenistan'da, Libya'da emperyalizmin askerlerine destek olursunuz. Başka seçenek yoktur. Atatürk demekten imtina eden, zihninde 1915 yazan hanımefendinin göğsüne 1919 asması; elmanın üzerine armut yazmak kadar saçmadır. Bizde yedik. Hanımefendi Atatürkçü oldu."

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