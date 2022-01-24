Memleket Parti'li Çelebi: Parti görevlerimden istifa ediyorum - Haberler
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Memleket Parti'li Çelebi: Parti görevlerimden istifa ediyorum

Memleket Parti'li Çelebi: Parti görevlerimden istifa ediyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

MEMLEKET Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

MEMLEKET Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Milletvekili Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, parti görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi'nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye, yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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